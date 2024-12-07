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اقتصاد

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر جرام الذهب، سجل  سعر الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله أمس على المستوى العالمي، وسجل عيار 18 نحو 3160 جنيهًا للجرام بحركة التعاملات الصباحية.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر الاسعار المعلنة خلال حركة التعاملات. 

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 

 وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لجميع أسعار الذهب في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: 

الذهب 
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4211 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

مشعولات ذهبية - فيتو 
سعر الذهب

حساب مصنعية المعدن الأصفر

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3685 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
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أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3160 جنيهًا.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

أسعار الذهب 
أسعار الذهب 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2460 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2108 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1580 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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