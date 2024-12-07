الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة تعرضت للضرب بسلاح أبيض في النزهة

أمرت نيابة النزهة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة تعدى شاب عليها بالضرب بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتها بنزيف في المخ بالشارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

إصابة سيدة بسلاح أبيض

تلقى قسم شرطة النزهة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله فتاة مصابة بعدة كسور بالوجه ومحجر العين، وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتعاني من نزيف بالمخ.

وبالانتقال تبين تعدي شاب عليها بآلة حادة في الشارع، ولاذ بالفرار بدائرة قسم النزهة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه واعترف بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.