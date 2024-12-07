السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تنظم ندوة عن السلامة المهنية وواجبات العمل

قطار
قطار

 نظمت اليوم النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ندوة تحت عنوان مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل، وذلك في إطار خطط النقابة بالتعاون مع الهيئة لرفع مستوى الوعى الوظيفي للعمال. 

 

ندوة السكك الحديدية 

 وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى لما لما تشهده الهيئة من تطوير فى كافة المجالات من  نظم الإشارات والوحدات المتحركة وتطوير المحطات والبنية الأساسية مع الالتزام بإجراءات وقواعد السلامة، بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين. 

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل، مما يساهم في أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة في الوقت الحالي.

 

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور التطوير بالهيئة، وذلك من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار، وتكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم، لبذل المزيد من الجهد، لرفع مستوى الإنتاجية بالهيئة، وذلك بهدف التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين، وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل، حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز  من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم.

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النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق السكك الحديد التواصل المباشر سكك الحديد سكك حديد سكك حديد مصر

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