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انتظام حركة المرور بالدائري بعد تشغيل منزل القوس الغربي المتجه للرماية

انتظام حركة المرور
انتظام حركة المرور بالدائرى
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أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري انتظام الحركة على الطريق الدائرى بعد تشغيل منزل القوس الغربي المتجه للرماية بالتزامن مع انتهاء أعمال التجهيزات للمحطات الخاصة بالأتوبيس الترددي.

وأشارت إلى إعادة تشغيل الطريق الدائري، بشكل كامل اليوم السبت، وذلك بعد الغلق الجزئي عند منزل "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

غلق الطريق الدائري 

وكانت هيئة الطرق والكبارى قد أغلقت منطقة الأعمال لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي منذ 6 أيام عند منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، ابتداءً من الساعة 7 صباح السبت 30/ 11/ 2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى أعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية.

وتابعت: تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

واختتمت: كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات الإرشادية بنطاق الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.

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