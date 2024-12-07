السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد

شرطة ساكرامنتو، فيتو
شرطة ساكرامنتو، فيتو

أعلنت شرطة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا أنه تم إخلاء مبنى الكابيتول في المدينة أمس الجمعة بعد تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني.

وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم تلقي رسالة إلكترونية تضم تهديدات في 6 ديسمبر الجاري في مبنى الكابيتول بالولاية. وتم إخلاء مبنى الكابيتول... مؤقتا".

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي مصادر تهديد في المبنى بعد عملية تفتيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة ساكرامنتو ولاية كاليفورنيا مبني الكابيتول رسالة تهديد البريد الالكترونى

الأكثر قراءة

أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو)

الكابوريا بـ 135 جنيها والبلطي في متناول اليد، أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 40 جنيهًا وقفزة خيالية للعنب المستورد بسوق العبور

منوعات

المزيد

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

بعد أكثر من 3350 عاما من وفاته، إعادة بناء وجه الفرعون المصري أمنحتب الثالث (صور)

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية