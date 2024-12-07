عماد زيادة يؤدي مناسك العمرة برفقة أسرته

سافر، مساء أمس، النجم عماد زيادة إلى الأراضي السعودية برفقة أفراد أسرته، لأداء مناسك العمرة، حيث يقضي زيادة وأسرته عشرة أيام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدها يعود إلى القاهرة لمواصلة نشاطه الفني.

الفنان عماد زيادة

ومن المفترض أن يلتقي عماد زيادة خلال الفترة القادمة بعدد من المخرجين والمنتجين للاتفاق على بعض الأعمال الدرامية والسينمائية، التي سوف يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

كواليس أعمال عماد زيادة

كان النجم عماد زيادة تحدث عن كواليس أعماله الفنية التي شارك فيها بالسينما والدراما، حيث أكد أن هناك نقاط تحول في مشواره الفني، جعلته يصر على الاستمرار في هذا المجال.

وأضاف زيادة خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الدكتور عمرو الليثي عبر قناة الحياة، أنه بدأ مشواره الفني مع الزعيم عادل إمام من خلال مسرحية "بودي جارد" عام ١٩٩٨، وبعدها شارك في بعض الأعمال الدرامية للنجم عادل إمام، إلا أن دوره في مسلسل "العراف" نقطة فارقة في رحلته، حيث إن ذلك الدور جعله يصر على الاستمرار في مجال التمثيل بعد إشادة الجمهور به.

وتابع النجم عماد زيادة، أن هناك العديد من المحطات الهامة بحياته، مثل مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، وبعدها شارك بشخصية بكري زلط في مسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي، ليأتي بعدها دور ياسين الألفى في مسلسل نعمة الأفوكاتو.

وأكد عماد زيادة أن ياسين الألفي هو بداية لمرحلة جديدة ومختلفة في مشواره الفني، حيث حقق له النجاح الأكبر ووضعه بين صفوف النجوم، وهذا بفضل المخرج المتميز محمد سامي وكذلك النجمة مي عمر التي تألقت في ذلك العمل كعادتها.

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