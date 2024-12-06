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رياضة

شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد اوكسير

تعادل باريس سان جيرمان، مع نظيره أوكسير بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي.

تشكيل بارس سان جيرمان أمام أوكسير

وتواجد المغربي أشرف حكيمي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان الذي يخوض المباراة من أجل مواصلة الفوز والاستمرار على قمة الترتيب.

فى حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ويليام باتشو، ماركينهوس، أشرف حكيمى.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، غونسالو راموس، لي كانغ إن.

قائمة  باريس سان جيرمان أمام أوكسير

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد أوكسير في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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