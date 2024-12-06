الجمعة 06 ديسمبر 2024
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اقتصاد

إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ

ساعات رولكس
ساعات رولكس

نجحت جمارك مطار شرم الشيخ في إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات فاخرة ماركة رولكس.

محاولة تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ


وذلك بصالة الركاب بمبنى ٢، حيث اشتبه محمد صلاح سعيد، مأمور الجمرك المكلف بالعمل على اللجنة الجمركية، في راكب إيطالي الجنسية، فعرض الأمر على حسن حمدي ريشة، مدير جمرك تفتيش الركاب، الذي أيد الاشتباه وأمر بوضع حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة.

وجاء ذلك بمعرفة محمود سعيد الشاذلي، مأمور الجمرك بإدارة الفحص، وتحت إشراف أبو القاسم العتربي، رئيس قسم الفحص.

وتبين وجود علب ساعات فارغة، فتم تكليف محمد أحمد الخولي بتفتيش حقائب الراكب فعثر على علب ساعات مدون عليها رولكس فارغة فاشتبه في ملابس الراكب، فعرض على أحمد حسن أبو زيد نائب مدير الجمرك الذي كلفه بتفتيش الراكب ذاتيا بحضور لجنة تفتيش ذاتي مكونة من محمد الخولي ومصطفى خيري الفقي وأحمد إبراهيم الحفناوي وبحضور سلامة جاهين، رئيس قسم الأمن الجمركي، وأسفر التفتيش عن العثور على ثلاث ساعات ماركة رولكس باهظة الثمن مخبأة بملابس الراكب التي كان يرتديها.

وبالعرض على سلمي سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، ومحمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤، وتشكيل لجنة؛ لتحريز المضبوطات من أشرف عمر محمود وأحمد محمد علي ومحمد رضا حزمان.

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