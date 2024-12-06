الجمعة 06 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

غدًا، السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يوقعان إعلانًا لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يوقع الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك، غدًا وثيقة هامة تهدف إلى نقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين

 السيسي: نوقع غدًا إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي: سوف نوقع غدًا، "إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية".. إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بملك الدنمارك، "فريدريك العاشر"، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف، كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لجلالة ملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

 

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