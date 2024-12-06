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رياضة

يد الزمالك يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين

يد الزمالك
يد الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 34 - 17، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة القوات المسلحة بسموحة، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة دوري المحترفين.

يد الزمالك وأصحاب الجياد في دوري المحترفين 

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 9  ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 34 - 17

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، جمال شعبان مديرًا إداريًا".

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