وزير الشئون النيابية يستعرض مبادرة الحوار في اجتماعات جنيف

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة الحوار الوطني في أبريل 2022، وبادر بإجراء حوار وطني للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني ولبناء مساحات مشتركة، وأحال توصياته للجهات المعنية.

وأضاف أن الحكومة أعلنت عن خطة لتنفيذ هذه التوصيات، ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة السياسية المصرية نشاطًا مكثفًا من خلال الاجتماعات التحضيرية بين جميع القوى السياسية استعدادًا للحوار الوطني.

الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف



وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانوني، في كلمته في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين: "بدأ الحوار في مايو 2023، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية.

وتم تنفيذه من خلال مجلس أمناء من جميع فئات المجتمع المصري، ويهدف الحوار إلى مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وان اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، وحظيت جلسات الحوار بتغطية إعلامية غير مسبوقة، في إطار الالتزام باحترام الآراء المختلفة من خلال آليات توافق الآراء بدلًا من التصويت بالأغلبية.

الجولة الأولى من الحوار الوطني عملية جاءت واسعة

وأوضح محمود فوزي، أن الجولة الأولى من الحوار الوطني عملية جاءت واسعة امتدت لمدة ستة أسابيع من جلسات النقاش العامة، وأسبوعين من الجلسات المتخصصة، بمجموع 44 جلسة.

إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية بالدولة

وأضاف، أسفرت هذه المناقشات عن 136 إجراءً مقترحًا عبر ثلاثة محاور رئيسية، سياسي، واجتماعي، واقتصادي، وبعد انتهاء الجولة الأولى في أغسطس 2023، أحال رئيس الجمهورية التوصيات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتقييمها لتحديد الإجراءات القابلة للتنفيذ.

وتابع الوزير: بعدها أعلن رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتهدف هذه الخطة إلى الاستفادة من نتائج الحوار من خلال وضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.

وشدد "فوزي" على أن الحوار الوطني أثار حركة لافتة في جميع أنحاء المجتمع المصري، حيث جدد الساحة السياسية بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، ومجموعة متنوعة من الشخصيات النشطة، مما خلق موجات من المشاركة على الأرض وعبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.، وأن هذه الشمولية ضمنت عدم استبعاد أي طرف.

تحسين الحياة السياسية وتعزيز الحوار الاجتماعي

ولفت الوزير إلى أن الجولة الثانية من الحوار الوطني جارية الآن، ولا تزال تواصل تشكيل الأجندة الوطنية، وتعتبر مصر هذا الحوار أداة حيوية لتحسين الحياة السياسية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع، كما أنه أداة لإشراك أصوات جديدة، خصوصًا شبابنا في الشؤون العامة، حيث يتم هذا الجهد بشكل تكاملي ومتناسق مع المؤسسات التشريعية.

كما قال المستشار محمود فوزي، إنه من بين أهم مشروعات القوانين التي يجري العمل عليها في مصر هو مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يتضمن تقليص الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق بدائله وتطبيقها، وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتطبيق الاستحقاقات الدستورية الاخرى.

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واضاف: أن مشروع القانون منح التدابير المعادلة للحبس الاحتياطي الاهتمام ذاته مثل قرارات المنع من السفر، وتوفير الحماية القانونية الفعالة للشهود والضحايا والمتهمين، بما يتماشى مع المادة 96 من الدستور، موضحًا أن هذه المقترحات التشريعية تخضع حاليًا لنقاش دقيق في البرلمان المصري، مع مراعاة الحدود والضمانات الدستورية.



تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر

واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حوارًا تفاعليًا للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.

وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.

تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية

وفي إطار حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية، تم تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن.

البعثة المصرية الدائمة في جنيف

حيث تم توزيع الكتيب على هامش مشاركة البعثة المصرية الدائمة في جنيف يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، والسيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة. كما حضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية في جنيف.

رحلة الحوار الوطني

يُسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل السياسي والمشاركة الفاعلة بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وذلك بهدف تعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى رؤية مشتركة لجمهوريتنا الجديدة.

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