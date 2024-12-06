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رياضة

لوحة فنية رائعة لجماهير الاتحاد أمام النصر بالدوري السعودي

لوحة فنية رائعة لجماهير
لوحة فنية رائعة لجماهير الاتحاد أمام النصر بالدوري السعودي

قمة الدوري السعودي، رسمت جماهير اتحاد جدة  لوحة فنية رائعة خلال مباراة النصر في قمة الدوري السعودي.

وقامت الجماهير بإستاد الجوهرة برسم 2 تيفو في المدرجات لترسم لوحة فنية رائعة.

 ويلتقي الاتحاد مع النصر ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

 

تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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