خبير إستراتيجي: ما يحدث بسوريا هو سيناريو لتغيير خريطة الشرق الأوسط لصالح الاحتلال

أكد اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مايحدث في سوريا اليوم هو من صنع الرئاسة الأمريكية المنتهية برئاسة (بايدن) بعد أن قام الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب باستفزازه بإنهاء الصراعات حال وصوله للبيت الأبيض، مما جعله يصب البنزين على النار ويشعل العالم حوله.

وأضاف سالم في تصريحات لـ “فيتو” أن التنظيمات السورية المسلحة قامت بمفاجأةً الجيش السوري بضربات قوية بعد إعادة تسليحها من تركيا وأمريكا بأسلحة غير تقليدية وبدعم كبير يفوق إمكانيات الجيش السوري الذي تم إيقاف الدعم عنه أو تسليحه منذ سنوات.

وأشار سالم إلى أن العمليات التي يتم تنفيذها لها أهداف كثيرة أهمها أشغال الجانب الروسى عن أوكرانيا بعدما فشلت أمريكا والدول الداعمة لها في تحقيق نصر ضد روسيا، وأيضا إخفاقها في إحداث نصر في غزة بالرغم ما تقدمه لإسرائيل من دعم غير مسبوق في السلاح والأموال والأفراد والدعم المخابرات.

وأضاف:"للأسف ما يحدث في سوريا هو اجتماع العمالقة: أمريكا وتركيا وإسرائيل وإيران وروسيا، على أرض مجروحة مثل سوريا، وكل هذا يجعل الجيش السوري أمام مؤامرات كثيرة لا يستطيع أي جيش نظامي مجابهتها وحده، ورغم التدخل الروسي الفاعل بضرب الطيران الروسي للتجمعات الإرهابية إلا ان هذه التنظيمات متمركز في المدن والقرى يحاربون بين السكان".



وأوضح سالم أن رئيس أركان الجيش الروسي قام بتحذير أمريكا بأنه سيقوم بعمليات في شرق المتوسط لعدم التدخل حتى لا تحدث مجازر، ونحن الآن في حالة من الترقب لسيناريوهات شديدة الصعوبة بعد إشعال فتيل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يحدث هو حرب لإعادة خريطة الشرق الأوسط لصالح الدول الكبرى.

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