غدا، الحكم في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع

تصدر، غدا السبت، محكمة جنح القاهرة الجديدة، الحكم على المطرب عمرو دياب وكذلك الحكم على الشاب الذي تعرض للصفع، في اتهامهما بالتعدي على بعضهما البعض، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الشاب، وطالب بتعويض بمبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

محامي الشاب: عمرو دياب سبقني واشتكى

وأضاف محامي الشاب أن الفنان عمرو دياب تعدى على موكله ثم ذهب إلى القسم، وحرر محضرا ضده، قائلا: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".

وأوضح أن موكله دخل في حالة اكتئاب بعد واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب وترك عمله.

وأضاف محامي الشاب، أن موكله لم يرد الضربة للمطرب عمرو دياب احتراما لسنه، قائلا: "موكلي مرضيش يرد الضربة لعمرو دياب لأنه في سن والده، ولو كان ضربه بالنار كان أهون من القلم".

دفاع الشاب: ادعاء عمرو دياب غير صحيح

وأضاف محامي الشاب أن المطرب عمرو دياب ضرب موكله لأنه ليس من البهوات والبشوات، وادعاء المطرب بأن موكله ضربه غير صحيح إذ تتلخص الواقعة في أن المجني عليه كان يريد التصوير مع المطرب.

وأوضح محامي الشاب بأن المطرب عمرو دياب لا تقبل شهادته، وطالب ببراءة موكله وقدم فيديو سجل الواقعة.

دفاع عمرو دياب: "الشاب كان عايز الترند"

وقال دفاع المطرب عمرو دياب أمام المحكمة: إن الشاب طلب التصوير مع موكله، وبالفعل قام بالتصوير أكثر من مرة.

وأضاف المحامي أن "الشاب طلع على المسرح علشان يعمل تريند فتعدى على موكله عشان يوقعه، فيوصل للقطة، أو يتم ضربه فيحصل أيضا على التريند كما حدث".

وطالب دفاع المطرب عمرو دياب بتعويض مدني من الشاب، مشيرا إلى أن القضية ليس بها غني أو فقير، حيث إن موكله والشاب كانا يعملون وما حدث كان في مكان عمل.

أقوال عمرو دياب

وقال عمرو دياب: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.

وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

وأشار عمرو دياب بأن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف، مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

الشاب يتهم عمرو دياب بصفعه

كان الشاب أسامة سعيد قد حرر محضرًا في قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

استمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

قال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعوًّا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

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