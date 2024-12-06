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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تشكيل الترجي التونسي أمام ساجرادا الأنجولي

الترجي
الترجي

كشف فريقا الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي عن تشكيليهما لمباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي وساجرادا

يدخل الترجي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه العريض يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية على دجوليبا المالي برباعية نظيفة. 

 

الترجي يأمل في استغلال انتعاشة لاعبيه


ويتطلع لحصد النقاط الثلاث، في ظل الجاهزية والانتعاش التي يشهدها أغلب عناصر الفريق، مثل الجنوب أفريقي إلياس موكوانا والبرازيلي رودريو رودريجيز ورائد بوشنيبة.

ويستهدف فريق الترجي الظهور بمستويات مميزة إلى جانب حصد الانتصار؛ وذلك لتعزيز صدارته في المجموعة الرابعة، وتأكيد طموحاته العريضة في الظفر بلقب المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ نسخة 2019.

في الجهة المقابلة، يدخل نادي ساجرادا المواجهة برغبة تدارك خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام بيراميدز  بنتيجة 1-5، وإنعاش آماله في سباق المراهنة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى دور الثمانية.

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الترجي التونسي الجولة الثانية الجنوب إفريقى ترجي التونسي

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