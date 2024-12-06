مطالبات بوقف مذبحة أشجار حديقة الشلالات بالإسكندرية، ومسئولون: نسعى لتطويرها (صور)

شهدت حديقة الشلالات التاريخية شرق الإسكندرية بنطاق حي وسط مذبحه للأشجار بالحديقة ناحية مجمع الكليات والشاطبي، وسط مخاوف من تجريف الحديقة من أشجارها والتي تبلغ مساحتها 8 أفدنه وتضم عددا من الآثار الإسلامية.

مذبحه لأشجار حديقة الشلالات التاريخية في الإسكندرية

وطالب المهتمين بالبيئة بضرورة إيقاف مذبحه الأشجار بـ حديقة الشلالات التاريخية تحت مزاعم التطوير ورفع الكفاءة، مؤكدين أن لديهم معلومات بتحويل الحديقة التاريخية لمشروع تجاري بعد القضاء علي الاشجار وتحويل المكان التاريخي الي مطاعم وكافيهات، ولفتوا أن تطوير الحديقة ورفع كفاءتها لا يتم بقطع الاشجار وتحويلها لمشروع تجاري اسمنتي يقضي علي الأخضر واليابس.

مسئولي حي وسط الاسكندرية: تقليم وتطوير ورفع كفاءة الحديقة

علي الجانب الآخر أكد مسئولو حي وسط والحدائق المركزية، أنه يجري رفع كفاءة حديقة الشلالات التاريخية والعمل تطويرها وتقليم الأشجار وإزالة ما تعرض للتسوس، وانه جري رفع ٦٠٠ طن مخالفات، وهناك متابعه مستمرة من مكتب المحافظ للتأكد من الحفاظ علي الأشجار النادرة والطابع الاثري للحديقة المترامية الاطراف.

وتضم حديقة الشلالات أشجار نادرة وصممت مثل المدرجات كما أن بها بحيرات، وتعاني الحديقة من الإهمال منذ سنوات طويلة رغم أن بها بقايا أبراج وسور الإسكندرية الاثري . وبها أيضا صهاريج تحت الأرض، وأعلن عن تحويل الحديقة الي مركز ثقافي وبهذا قسمت الحديقة الي 5 مناطق تحمل أسماء عدد من أعلام الفن والثقافة بالأسكندرية هم سيد درويش وبيرم التونسي ويوسف عزالدين واحمد عثمان وسيف ونلي.

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