السيسي: اتخذنا خطوات عديدة لتهيئة بيئة ومناخ جيد لجذب الاستثمارات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات عديدة لتهيئة بيئة ومناخ جيد لجذب الاستثمارات.



ويشهد الرئيس السيسي منتدى الأعمال المصري الدنماركي بمشاركة الملك فريديريك العاشر.

والتقى الرئيس السيسي، اليوم، الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف، كما وضع السيسي إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.



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