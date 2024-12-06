تفاصيل العثور على جثة فتاة متفحمة داخل مصنع بالغربية

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم، واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها متفحمة داخل مصنع خاص في ظروف غامضة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

ماس كهربائي السبب

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية أن وراء وفاة الفتاة حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال غرفة عملها بشكل كامل، مما تسبب في اشتعال النيران بجسدها مما تسبب في وفاتها ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.



بلاغ بالعثور على جثة فتاة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة "م.ن"29 سنة متفحمة داخل مصنع خاص بنطاق قرية سندسيس بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية بـ محافظة الغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة فتاة المذكورة.



لا شبهة جنائية في الحادث

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة بأنه لا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة جاءت في أول يوم عمل لها بسبب اشتعال النيران إثر ماس كهربائي داخل أحد عنابر المصنع.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثمان الفتاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.