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رياضة

حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أوكسير

حكيمي
حكيمي

 أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة أوكسير، مساء اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي.

وتواجد المغربي أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان التي تخوض المباراة من أجل مواصلة الفوز والاستمرار على قمة الترتيب.

 

قائمة  باريس سان جيرمان

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد أوكسير في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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