بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن

انطلقت جلسة مباحثات الرئيس السيسي وفريدريك العاشر ملك الدنمارك بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل فريدريك العاشر ملك الدنمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، كما زار الرئيس السيسي القلعة الأثرية بالدنمارك، حيث وضع الرئيس السيسي الزهور على النصب التذكاري.

ووصل الرئيس السيسي إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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