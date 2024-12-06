الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جهود الحكومة لدعم ذوي الإعاقة ومتضرري الألغام (إنفوجراف)

دعم وتمكين ذوي الإعاقة
دعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام
ads

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (جهود الحكومة في دعم ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام).

دعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام

وتُواصل الحكومة جهودها لدعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام من خلال توفير الأطراف الصناعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية. وهذه الجهود تُترجم التزام الدولة بتعزيز المساواة وتوفير حياة كريمة للجميع.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎"جهود" الحكومة في دعم ذوي الإعاقة قة ومُتضرري الألغام إنجازات إنسانية جهود تسليم الأطراف الصناعية وصيانتها من مركز الأطراف الصناعية بمطروح إجمالي عدد المصابين المستفيدين من الأطراف الصناعية. 94 مستفيدًا استفادت في المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية. 49 حالة تمت صيانتها لدعم المتضررين 43 طرفًا صناعيًا تنمية المناطق المتأثرة:بالألغام تم إنشاؤها لدعم ضحايا الألغام وذويهم بمناطق.مطروح 100 بئر مياه تمت إزالتها من المناطق.المتضررة. WWW.IDSC.GOV.EG 397 لغْمَا وقنبلة المصدر وزارةة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون 10000000‎"‎‎
May be an image of ‎5 people and ‎text that says "‎لصملي T4L gouzelv.ar.a.onan Kasunaea ndelvatatas "جهود الحكومة في دعم ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام إنجازات إنسانية" التوعية والدعم المجتمعي صدرت الدعم ذوي الإعاقة منذ 2019 على مستوى الجمهورية. 62700 بطاقة خدمات متكاملة نُفذت بمراكز مطروح للتوعية بمخاطر الألغام. 300 ندوة توعوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية: لذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية.والاجتماعية. تطوير نود و6 مراكز تأهيل حقوق ذوي الإعاقة لتحقيق الدمج والمساواة في جميع المجالات. 2 WWW.IDSC.GOV.EG تفعيل قوانين المصدر:وزارة التخطيط والتتمية الاقتصادية والتعاون الدولي 00000000‎"‎‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء ذوي الاعاقة دعم وتمكين ذوي الإعاقة دعم وتمكين ذوي الإعاقة وم تضرري الألغام

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقه على الهواتف المحمولة (IDSC)

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد استراتيجية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد عدد السيارات المتسهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

السيسي يزور القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع الزهور على النصب التذكاري

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية