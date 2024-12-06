كيف يدعم الاقتصاد الدائري استدامه الموارد ويحافظ على البيئة؟ (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (كيف يدعم الاقتصاد الدائري استدامه الموارد ويحافظ على البيئة).

ما هو الاقتصاد الدائري؟

وتحقيق الاستدامة يبدأ بالاقتصاد الدائري؛ من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، نحن قادرون على تقليل النفايات، ودعم البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية. في الانفوجراف التالي نتعرف على مفهوم الاقتصاد الدائري، وأهميته وكيف نُسهم في تعزيزه.

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