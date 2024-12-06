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بتكلفة 115 مليار جنيه، خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف)

منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بتكلفة 115 مليار جنيه.. خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل).

 

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

 ورصدت الحكومة المصرية 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات.
 

May be an image of ‎text that says "‎بتكلفة 115 مليار..جنيه.. خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل 5 5محافظات: رتشار_یداتش_وادرنداهد كفر الشيخ مطروح مط 29J دمياط شمال سيناء المنيا الاعتمادات المالية SO بعيدة 自羊 عن وازنة وزارة الصحة.والسكان. بدء تمويل المرحلة اعتبارا من العام المالي المقبل. مخطط الانتهاءمنها الانتهاء منها خلال 3 سنوات. العمل_ي المحافظات الخمس بشكل متوازِ. 115 تكلفة مليار جنيه التنفيذ. 10000000 WWW.IDSC.GOV.EG:المصدر رناسة مجلس الوزراء وزارة الصحة،والسكان.‎"‎

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