بتكلفة 115 مليار جنيه، خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بتكلفة 115 مليار جنيه.. خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل).

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

ورصدت الحكومة المصرية 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات.



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