الجمعة 06 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎زييرذرستوهر FING: coл 5800 GOLE GOLD أسعار FINE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: أسعار أسعارالذهب: الذهب: الدولار الأمريكي 50.04 اليورو: 52.70 الجنيه الإسترليني: 63.67 ريال سعودی 13.32 دينار كويتي: 162.82 درهم إماراتي: 13.62 اليوان الصيني: 6.88 عيار:24 4217 عيار:21 3690 عيار:18 3163 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 29520 00000000‎"‎‎

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