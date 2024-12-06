دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الخطيب الذي أدى خطبة الجمعة وصلى بالناس صلاة الجمعة وهو مسافر؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم صلاة الجمعة للمسافر

قالت دار الإفتاء إن صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة؛ روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ»، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 22، ط. دار المعرفة): [والمعنى أن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة، وربما لا يجد أحدًا يحفظ رحله، وربما ينقطع عن أصحابه، فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه] اهـ.

وليس معنى عدم الوجوب عدم الجواز والصحة، فإنه يصح للمسافر حضورها، ويجوز له أن يؤم المصلين الجمعة وإن لم تجب عليه؛ قال العلامة التمرتاشي الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 548، ط. إحياء التراث): [ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض] اهـ.

حكم صلاة الجمعة للمسافر، فيتو

آراء الفقهاء في الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

وأوضحت دار الإفتاء آراء الفقهاء منهم العلامة المرغيناني الحنفي قال في "الهداية شرح بداية المبتدي" (1/ 83، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أَعمى،... فإن حضروا وصلَّوا مع الناس أَجزأَهم عن فرض الوقت؛ لأنَّهم تحمَّلوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة...؛ لأَنَّ هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيَّنَّاه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 197، ط. دار الكتاب العربي): [قال أبو حنيفة والشَّافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر، وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأَنهم رجال تصحُّ منهم الجمعة] اهـ.

حكم صلاة الجمعة للمسافر، فيتو

الخلاصة على ما سبق

وبناء على ما سبق، حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح حكم صلاة الجمعة للمسافر وقالت إنه يجوز شرعًا أن يؤم المسافرُ وأن يخطب في الناس الجمعة، وتقع صلاتهم وصلاته صحيحة.

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