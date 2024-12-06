الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في الدنمارك

لحظة وصول السيسي
لحظة وصول السيسي الدنمارك.فيتو

يشهد اليوم الجمعة نشاطًا حافلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدنمارك.

ووصل الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضًا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

 السيسي يشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيجري خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

السيسي سيتوجه إلى مدينة "أوسلو" عاصمة النرويج في زيارة رسمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة أيرلندا في ختام جولته الأوروبية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية الدنمارك النرويج إيرلندا

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يصل الدنمارك في مستهل جولة أوروبية

السيسي يزور الدنمارك والنرويج وأيرلندا.. الرئيس يبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.. والزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

السيسي يبحث مع قادة أيرلندا تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية

خلال زيارة أوسلو، السيسي يلتقي رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر

توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية يتصدر زيارة السيسي للدنمارك

السيسي يتوجه إلى الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل النرويج وأيرلندا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زيادة أسعار بيبسي بلاستيك وكروت شحن "الفكة"، تحذير دول عربية من زلازل، هل ينقذ رامي مخلوف سوريا بعد ظهوره المفاجئ

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

على طريقة فيلم "الخطايا"، أب يفاجئ نجله بعد 20 عامًا بأنه لقيط ومن أطفال الملاجئ والسبب الميراث

بعد غياب سنة، رامي مخلوف يظهر مجددا ويوجه رسالة لأهالي حلب وحماة: سامحونا خذلناكم (فيديو)

منوعات

المزيد

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية