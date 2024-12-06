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اقتصاد

هتولع في أي لحظة، هوندا تستدعي 206 آلاف سيارة رياضية بشكل عاجل في أمريكا

سيارة هوندا، فيتو
سيارة هوندا، فيتو

تقوم شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات باستدعاء ما يقرب من 206000 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة.
 

أسباب استدعاء سيارات هوندا بايلوت  

ويعود سبب هذا الاستدعاء إلى أن عنق خزان الوقود في هذه السيارات يمكن أن ينفصل عن أنبوب الخزان في حالة وقوع حادث، مما يسمح بتسرب البنزين وزيادة خطر نشوب حريق.

ويغطي الاستدعاء بعض سيارات "سبورت" إنتاج عامي 2023 و2024 وبعض طرازات "بايلوت Pilot" من إنتاج عام 2023 إلى عام 2025.

 

وأوضحت "هوندا" في الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أمس الخميس، أن هناك خللًا في عملية التثبيت منعَ الاتصال الكامل بين العنق والأنبوب.

 

وأضافت الشركة أنها تلقت مطالبة واحدة مرتبطة بالضمان ولا توجد تقارير عن حدوث إصابات من ديسمبر 2018 حتى العشرين من نوفمبر هذا العام. ولم تذكر الوثائق أي تقارير عن حرائق.

 

وسيقوم التجار بفحص سيارات الدفع الرباعي وتوصيل أنبوب العنق بشكل صحيح بأنبوب تعبئة الوقود إذا لزم الأمر. وسيتم إخطار ملاك السيارات برسالة بدءًا من 6 يناير المقبل.

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