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رياضة

بشير التابعي: زيزو لو راح الأهلي "القيامة هتقوم" ولن يفيده في مونديال الأندية

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي الريان القطري، سيكون صفقة مفيدة للأهلي في كأس العالم للأندية

وقال التابعي، في تصريحات تليفزيونية: ”الأهلي محتاج إحلال وتجديد في الفترة القادمة، ويتعاقد مع لاعبين قادرين على اللعب في أسرع وقت وليس للاستثمار فيها".

وتابع: "لا يوجد لاعب في الدوري المصري، قادر على إفادة الأهلي في كأس العالم للأندية، وفي حال انضمام زيزو للأهلي (القيامة هتقوم) وحتى في حال انضمامه لن يكون كافيًا لصناعة الفارق مع الفريق في البطولة".

وأوضح: "جمهور الأهلي زهق من تحقيق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وتطالب الإدارة بصفقات من أجل تحقيق مركز أفضل".

وأكمل: "تريزيجيه سيفيد الأهلي في كأس العالم للأندية في حال ضمه، ولكن النني وحمدي فتحي وأحمد حجازي لا، وفي حال وجود فرصة لضم مصطفى محمد ستكون صفقة قوية".

 

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 ناديا، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بناء على التصنيف الذي أصدره الفيفا خلال العام الماضي.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، نادي ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

 

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

 

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كأس العالم للأندية الأهلي الزمالك زيزو بشير التابعي

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