مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

توفي شخص فيما أصيب 7 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، شمال المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع المتوفى داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.