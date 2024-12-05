أميرة الصباغ تطرح كليب «ولا كل الرجالة»

طرحت المطربة الشابة أميرة الصباغ أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «ولا كل الرجالة» على خطى الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وفي هذا السياق، قالت أميرة الصباغ، إن الكليب تم تصويره في أحد الأستوديوهات بمنطقة الجيزة، وظهرت من خلاله بـ 3 إطلالات مختلفة لتوجه رسالة للرجل مباشرة بثقة الأنثى بنفسها، لافتة إلى ظهورها فى جو مليء بالأناقة والجمال، ليراها الرجل أمام عينيه فى قمة أنوثتها الطاغية دائمًا حتى لا ينظر إلى غيرها.

وأضافت أميرة بأنها تتمني أن ينال الكليب إعجاب الجمهور لما له من جهد مبذول من كافة الصناع طوال فترة التحضير والاستعداد والتجهيز إلى مدى ظهور للنور بهذا الشكل.

وتقؤل كلمات الأغنية الآتى:"فين هلاقي انا زيه حد، يملي عيني وطول بعرض، ده اللي زيه يا ناس يسد، عين الشمس ومالي مكانه، مش هلاقي انا زي طيبته، لا ف مواقفه ولا ف رجولته، حظي حلو عشان حبيبته، جايه الدنيا انا بس عشانه".

يذكر أن كليب «ولا كل الرجالة»، من غناء المطربة أميرة الصباغ ومن كلمات محب غبور وألحان بلال محمد وتوزيع بيشوي جميل وميكس وماستر بيشوي مجدي وصولوهات محمود شاهي وجيتارات محمد مغربي وإخراج رودينا حاطوم.

وكانت آخر أغانى المطربة الشابة أميرة الصباغ فى شهر أغسطس الماضي كليب «خط أحمر»، وذلك على خطى "video lyrics"، حيث حققت نجاح ملحوظ عبر كافة مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي، وهو من كلمات لمياء فاروق وألحان تامر كروان وتوزيع إسلام الحسن وصولو اورج محمود شاهين وجيتارات ميزو ومونتاچ أحمد سليمان.

يشار إلى أن المطربة تتغنى بـ 9 لغات متعددة، وهي الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الفرنسية، الإيطالية، الأسبانية، الهندية، الهيلوغريفي اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى أغاني هندية وعراقية وأسبانية وفرنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.