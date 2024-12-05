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أخبار مصر

خلال اتصال هاتفي، شيخ الأزهر يعزي وزير الشؤون الإسلامية السعودي في وفاة زوجته

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله، زوجته أم عبد الله، سمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبد العزيز بن تركي.

شيخ الأزهر يعزي وزير الشؤون الإسلامية السعودي في وفاة زوجته

كما تقدَّم فضيلة  الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الطيبة، داعيا الله - عز وجل- أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه من كل مكروه.

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