يبحث الكثير من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هذا الأمر، وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة دخول تطبيق الزيادة على كروت الشحن حيز التنفيذ.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن

على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فإن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت في مراحلها النهائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن رفع أسعار خدمات الاتصالات قريبا، حيث تشمل الزيادة خدمات الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذي تراه مناسبا لها دون الخروج عن النسب التي يحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ إلى 30٪ حسب الخدمة المقدمة.

كما نفت مصادر بقطاع الاتصالات المصري المعلومات الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بدء تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن، مؤكدة أنه حتى الآن فالأسعار ثابتة لم يتم رفعها بالنسب المقررة.

زيادة أسعار الخدمات المقدمة

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالي ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات الخاصة بالاتصالات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا إلى أن معظم مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة كما ان الزيادة المقبلة لن تكون كبيرة.

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