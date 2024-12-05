يا اللي ضربتوا الحب، في الحلقة الأولى من بودكاست "بونجور يا بيبي"

تفتتح الإعلامية رولين القاسم موسم بودكاست "بنجور يا بيبي" بحديثها عن أسس العلاقات السليمة بين الرجل والمرأة، وتكشف في الحلقة الأولى ما يمكن أو يضلل الطرفين أو يؤثر على رؤية كل منهما للآخر، وتتناول في هذه الحلقة أسس الحياة السليمة التي يجب أن يراعيها كل رجل أو امرأة في الحياة اليومية، وذلك في أولى حلقاتها مع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبطريقتها الساخرة العميقة تتناول رولين القاسم العديد من المواقف التي تؤثر على رؤية الرجل للمرأة، سواء في بداية التعارف أو في مرحلة الارتباط أو الزواج، كما تضع لمن يريد العديد من الشروط التي يجب توافرها في الرجل أو في المرأة، وتأثير هذه الشروط على مسار العلاقة.

كما تكشف كيف يمكن أن يضرب الطرفان الحب في مقتل، بأن يدعي كل طرف في نفسه صفات لا يتمتع بها، أو يتصنع بأخلاق ليست فيه، أو يتزين بأشياء مبالغ فيها، مؤكدة على خطورة أن يقوم كل طرف بأداء دور ليس دوره، أو محاولة إجهاد الطرف الآخر بأعباء لا يقدر عليها.

بودكاست "بونجور يا بيبي"

جدير بالذكر أن بودكاست "بونجور يا بيبي" يعد التجربة الأولى لرولين القاسم في عالم البودكاست، كما يأتي ضمن خطة الشركة المتحدة للتحول الرقمي وإطلاق أكبر منصة بودكاست عربية.

وتتميز رولين القاسم بتأثيرها الواسع في وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة كثيفة من جانب مختلف الشرائح العمرية خاصة المهتمين بتفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث يتابع "رولين القاسم" أكثر من ثلاثة ملايين على صفحاتها على الفيس بوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب.

​وفي بودكاست "بنجور يا بيبي" تحاول "رولين القاسم" إزالة سوء الفهم أو سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، وتقديم مفهوم جديد عن تلك العلاقة الأساسية في الحياة، لتؤكد على قيم الحب والتسامح والتفهم بين الزوجين أو الحبيبين.

كما تتناول أكثر القضايا الشائكة في المجتمع الآن، بطريقتها البسيطة والكوميدية، من خلال مخاطبتها للمجتمع عامة والبنات خاصة، وتعرض في برنامجها أهم المشكلات من منظور عصري سريع، لتواجه التغيرات التي تحدث في شكل علاقة الرجل بالمرأة وأثر السوشيال ميديا الآن في تشكيلها، وخطورة تربص الرجل بالمرأة أو العكس.

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