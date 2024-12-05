إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، للمحاكمة الجنائية.

القبض علي التشكيل العصابي بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر «الحشيش الاصطناعي وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية لمخدر الحشيش، فرد خرطوش وعدد من الطلقات، 3 سيارات، ميزان حساس، لافتة إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قُدرت بنحو 13 مليون جنيه.

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