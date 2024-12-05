دار الكتب تحتفل بالذكرى السبعين للثورة الجزائرية الخميس المقبل

في إطار أنشطة وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "٧٠ عاما على الثورة الجزائرية"، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين للثورة الجزائرية التي اندلعت في نوفمبر (١٩٥٤).

تبدأ الجلسة الافتتاحية بالسلام الجمهوري ثم الكلمات الافتتاحية لكل من الدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ومقرر الندوة، د. أحمد زكريا الشلق مقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر، كلمة أ. د. أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

الجلسة الأولى

يرأس الجلسة الأولى مقرر اللجنة العلمية، الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة عين شمس ويتحدث فيها:

أ. د/ السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة القاهرة (عضو اللجنة العلمية) حول "الدعم المصري للثورة الجزائرية". ويتناول

أ.د / خالد مكرم فوزي: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة بني سويف، موضوع "الدعم الإعلامي للثورة الجزائرية".

و أ.د / إبراهيم جلال أحمد: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة عين شمس ويتحدث حول "المفاوضات الجزائرية الفرنسية: ١٩٥٨-١٩٦٢".

الجلسة الثانية

ويرأس الجلسة الثانية أ.د/ أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة القاهرة (عضو اللجنة العلمية) ويتحدث فيها كل من: د. شرين مبارك بسيس فضل الله: أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة القاهرة وتتناول"الموقف الدولي من الثورة التحريرية الجزائرية"، ود. أسامة عبد التواب محمد أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة القاهرة حول "الموقف الأفريقي من الثورة الجزائرية"، و د. مصطفى عبد اللطيف: مدرس التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة القاهرة ويتحدث عن "المستوطنين الفرنسيين والثورة الجزائرية".

تقام الندوة في تمام الحادية عشر من صباح الخميس الموافق ١٢ ديسمبر الجاري في قاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل.

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