كيف تستعلم عن تفاصيل حسابك في ماكينات الصراف الآلي ATM

يبحث العديد من عملاء البنوك عن كيفية الاستعلام عن الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM،.

وكشفت العديد من البنوك عن الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتقدم ماكينات الصراف الآلي خدمات عديدة حاليًّا للعملاء لا سيَّما مع التطور الدائم في آلية عملها.

خدمات ماكينات الصراف الآلي

ومن هذه الخدمات التي تقدمهات ماكينات الصراف الآلي ويستخدمها كثيرًا العملاء الاستعلام عن الحساب والرصيد.

وتشمل خطوات الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف ما يلي..

1-- التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي.

2-قم بإدخال بطاقة البنك الخاصة بك.

3- اكتب الرقم السري وقم بالنقر على استعلام الرصيد.

4- سيظهر لك رصيدك الحالي على الشاشة الخاصة بالماكينة.

5- انقر على إنهاء ولا تنسَ أن تسحب الكارت الخاص بالفيزا.

خدمة الإنترنت البنكي

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.



الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

أدخل رقم بطاقتك البنكية.

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM.

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

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