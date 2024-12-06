الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كيف تستعلم عن تفاصيل حسابك في ماكينات الصراف الآلي ATM

بنوك،فيتو
بنوك،فيتو

يبحث العديد من عملاء البنوك عن كيفية الاستعلام عن الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM،.

وكشفت العديد من البنوك عن الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتقدم ماكينات الصراف الآلي خدمات عديدة حاليًّا للعملاء لا سيَّما مع التطور الدائم في آلية عملها.

خدمات ماكينات الصراف الآلي 

ومن هذه الخدمات التي تقدمهات ماكينات الصراف الآلي ويستخدمها كثيرًا العملاء الاستعلام عن الحساب والرصيد.

وتشمل خطوات الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف ما يلي..

1-- التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي.

2-قم بإدخال بطاقة البنك الخاصة بك.

3- اكتب الرقم السري وقم بالنقر على استعلام الرصيد.

4- سيظهر لك رصيدك الحالي على الشاشة الخاصة بالماكينة.

5- انقر على إنهاء ولا تنسَ أن تسحب الكارت الخاص بالفيزا.

 

خدمة الإنترنت البنكي 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.


الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

 

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

أدخل رقم بطاقتك البنكية.

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM.

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموبايل البنكي من بنك مصر الموبايل البنكى بطاقة بنك مصر بنك مصر خدمات ماكينات الصراف الالي ماكينات الصراف الآلي ATM ماكينات الصراف الآلي ماكينات بنك مصر ماكينات الصراف

الأكثر قراءة

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

على طريقة فيلم "الخطايا"، أب يفاجئ نجله بعد 20 سنة بأنه لقيط ومن أطفال الملاجئ والسبب الميراث

بعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، هل يحدث هذا الإجراء بالبرلمان المصري، أستاذ قانون يوضح

ارتدت بالطو وطلبت شراء أدوية، تفاصيل خطف ممرضة مزيفة لرضيع من داخل مستشفى التبين

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

البسلة تبدأ من 25 جنيها والطماطم تعود إلى طبيعتها، أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور

صحيفة عبرية: وفد إسرائيلي زار روسيا لبحث الوضع في سوريا

منوعات

المزيد

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

المزيد

خدمات

المزيد

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية