التصديري للطباعة يوضح أهمية تعظيم دور رائدات الأعمال والشركات الناشئة في تطوير الحلول

أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أهمية تعظيم دور رائدات الأعمال والشركات الناشئة في تطوير حلول التعبئة والتغليف المستدام، وبناء الجيل المقبل من النساء في صناعة التعبئة والتغليف.

مناقشة دور المرأة في مجال التعبئة والتغليف «القيادة والابتكار»

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية تحت عنوان "دور المرأة في مجال التعبئة والتغليف – القيادة والابتكار".

وشارك فى الجلسة كل من سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، وإيمان عبد المحسن، المنسق الوطني للمشروعات، منظمة اليونيدو، وأدارت الجلسة لمياء المليجي، مستشار تطوير الأعمال - مشروع الابتكار الزراعي GIZ.

فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة

ويأتي هذا ضمن فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف. الذي تختتم فعالياته مساء اليوم الخميس

سياسات التعبئة والتغليف الدائرية

وأشارت إلى أهمية الإرشاد والشبكات المهنية وأنظمة الدعم للنساء الشابات اللاتي يدخلن هذا المجال، مع إحداث تأثير مستدام للنساء المدافعات عن سياسات التعبئة والتغليف الدائرية

ولفتت إلى أن على المرأة أن تؤمن بما تقوم به، وأن تحرص على تطوير إمكاناتها

تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه سيدات ورائدات الأعمال في تنمية وتطوير صناعة الطباعة

وتحدثت "الدكتورة إيمان عبد المحسن، منسقة المشروع الوطني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية" عن تجربتها الأولى في مجال صناعة التغليف وكيف واجهت الصعوبات، لافتةً الى أن نظرة المجتمع حاليا قد تغيرت بل وأصبحت المرأة شريكة قوية في هذا المجال، وهو ما يجب البناء عليه لتعزيز الدور المحورى الذى تلعبه سيدات ورائدات الأعمال فى تنمية وتطوير صناعة الطباعة والتغليف في مصر.

630 مليون دولار صادرات الطباعة خلال الـ 8 شهور الاولى من 2024

وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للطباعة والتغليف إلى أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، سجلت ارتفاعا لتصل إلى 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي 126.4 مليون دولار

وسجلت صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة.

ارتفاع صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 28.5 مليون دولار

وارتفعت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل الى 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار بنسبة ارتفاع تقدر 261 %.

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