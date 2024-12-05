الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قرينة السيسي: متطوعي الهلال الأحمر المصري يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
قرينة الرئيس السيسي.فيتو
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أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية وأنهم رمز التضامن وقوة البناء، ودورهم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل.


ووجهت السيدة انتصار السيسي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع قائلة: “أوجه تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري ”.
 

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السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الهلال الأحمر المصري

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