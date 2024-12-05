الخميس 05 ديسمبر 2024
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سياسة

توصيات التنسيقية بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل حول "تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019".

وتناولت ورشة التنسيقية مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتم مناقشة العديد من المواد، ومن أهمها المواد الخاصة بالتأسيس والتمويل.

وأشار الحضور في الورشة إلى أنه يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى النقاش والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور، واقترح بعض الحضور تعديل المادة الخاصة بالمرافق وأن تكون أسوة بمراكز الشباب والأندية، خاصة أن المؤسسات والجمعيات منظمات غير هادفة للربح عكس الأندية ومراكز الشباب.

وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل، وإلزام الجهة الإدارية بإعداد تقرير سنوي عن العمل الأهلي، مما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما تم خلال العام.

كما أكدوا على أهمية تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإلزام المؤسسات والجمعيات الأهلية بالعمل تحت مظلة خطة الدولة التنموية.

أدار الورشة آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كلًّا من: النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدير أحمد زيدان، محمود غانم، حنان جوهر، إيمان عبد الصمد، أحمد حشيش، يارا ثروت، هند عبد الغفار، قمر أسامة - أعضاء التنسيقية.

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