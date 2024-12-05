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حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي متهم بمقاومة السلطات في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 6 سنوات في الاتجار بجوهر الحشيش والهيروين المخدر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات بمنطقة السلام.


ضبط تشكيل عصابي متهم بتجارة الهيروين

وأسندت  النيابة العامة للمتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة، وجوهر الهيروين والحشيش المخدر وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة وإحراز ذخائر لذات العيار، وتهم مقاومة السلطات بإطلاق أعيرة نارية أثناء ضبطهم.


وكان قسم شرطة السلام قد تلقى معلومات تفيد بقيام  تشكيل عصابي بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين لهم معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر وكيس أسود، داخله مادة الهيروين المخدر، كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وذخيرة لذات العيار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في حيازة والاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الآثمة والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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