محمد الدماطي: المنتجات الغذائية لديها فرص كبيرة للتواجد في السوق الأفريقي

أكد محمد الدماطى عضو شعبة الألبان بـ غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الشركات المصرية لديها فرص كبيرة للتواجد فى السوق الأفريقى، وبصفة خاصة المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.

الترويج والتسويق للمنتجات المصرية

وقال الدماطي، إن هذا الأمر الذى يتطلب مزيد من الترويج والتسويق للمنتجات المصرية، ليس فقط فى السوق الأفريقى وإنما فى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة وأن المنتج المصرى يتمتع بجودة عالية وسعر منافس.

جاء ذلك خلال ندوة " صادرات الغذاء... الطريق إلى المستقبل "، وشارك فى الجلسة كل من محمد الدماطى، عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، والمهندس إريك منصور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد أفندي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وكريم أبو غالي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية،و كريم حسن،، ومحمد الجبيلى، رئيس فريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أدار الجلسة علاء الوكيل.

وأشار إلى أن تواجد كبريات الشركات الغذائية العالمية فى السوق المصرى، يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التصدير ، وبصفة خاصة قطاع الألبان.

ولفت إلى أن تواجد هذه الشركات جاء لقناعتهم بأن مصر تمثل محورا تصنيعيا وتصديريا رئيسيا للأسواق الأفريقية والعربية، خاصة فى ظل ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة مع العديد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية.

حصاد صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%.

وجاءت باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

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