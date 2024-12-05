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اقتصاد

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

حالة من الترقب تعيشها أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، وسط توقعات بارتفاع المعدن الأصفر بشكل كبير خلال 2025، بسبب عزم البنوك المركزي بخفض معدلات الفائدة، أو زيادة حدة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى القرارات المتوقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه الرئاسة رسميا في يناير المقبل.

توقعات أسعار الذهب خلال 2025

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال 2025، مما يجعله يصل إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة، وسط خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وزيادة البنوك المركزية احتياطياتها من المعدن الأصفر، بحسب ماكواري جروب.

توقعات أسعار الذهب، فيتو
توقعات أسعار الذهب، فيتو

وكشف عدد من محللي الشركة، والذي يأتي من أبرزهم ماركوس غارفي، في مذكرة رفعوا فيها توقعات الأسعار، أن سعر المعدن النفيس قد يواجه تحديات خلال الربع الأول من 2025 بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أنه يتوقع أن يواصل ارتفاعه بعدها، وقد يصعد بسرعة إلى مستوى 3000 دولار للأونصة إذا زاد الطلب في الصين، أو إذا أدت سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى خطر تدهور التوقعات المالية في الولايات المتحدة.

الذهب ضمن أفضل السلع أداء خلال 2024

كان الذهب ضمن أحسن السلع أداء هذا العام، حيث ارتفع سعره 28% محققًا سلسلة من المستويات القياسية، بدعم من عمليات شراء البنوك المركزية، وتحول مسار الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وانتعاش الحيازات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، مما يجعل هناك توقعات بمزيد من الارتفاع العام المقبل.

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

وقال محللو "ماكواري" إن حيازات الصناديق المتداولة ما تزال أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوياتها المسجلة في 2020، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من المشتريات إذا بررت الأوضاع ذلك.

وأضافوا: "نتوقع في هذه الحالة أن يمثل خفض أسعار الفائدة عاملا حاسما، حيث ستتراجع جاذبية صناديق أسواق النقد والمنتجات الادخارية الأخرى".

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متوسط سعر الذهب في 2025

وتتوقع "ماكواري" أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2650 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول من 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 1.9% عن توقع سابق، وسيبلغ 2800 دولار في الفترة ما بين أبريل ويونيو، بزيادة 12% عن التقدير السابق، وبعدها ربما يفقد المعدن النفيس جزءًا من جاذبيته.

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