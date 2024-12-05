الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الاتحاد العربي للمعارض يرسل وفدًا لزيارة "فوود أفريكا"

المستشار محمود جراح
المستشار محمود جراح

 التقى وفد من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عددا من الشركات ومنظمات الأعمال المشاركة في معرض فوود أفريكا، و‎Pacprocess المقام في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، وذلك في إطار مساعي الاتحاد لتنفيذ استراتيجية تنشيط صناعة المعارض العربية.

 

مصر مؤهلة لتكون مركزًا لسياحة المعارض

 وترأس وفد الاتحاد العربي للمعارض، المستشار محمود جراح الأمين العام للاتحاد، لزيارة أجنحة معرض  Pacprocess، والذي أكد أن المعرض يعد فرصة ملائمة لجعل مصر أحد الدول الرائدة في صناعة معارض ذات طبيعة عالمية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركة قرابة ألف عارض محلي ودولي في المعرض.

 

وأشار "جراح" إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية مع عدد من الشركات في قطاعات التغليف والطباعة والحاصلات الزراعية والمصنعات الغذائية من أجل العمل المشترك في الفترة المقبلة لتنشيط أوسع لسياحة المعارض العربية مستقبلًا.

 

دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية

 وقال الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، إن الاتحاد يجري هذه اللقاءات تمهيدًا لتنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض، مضيفا أن  صناعة المعارض والمؤتمرات تعد  أحد أهم دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية، حيث تعد مصر مركزا لنشاط المعارض وتمتلك بنية تحتية مؤهلة لتنمية صناعة المعارض العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للمعارض قام بتوقيع اتفاقية دولة مقر مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية، مما يجعل مصر قاعدة انطلاق بوصفها أحد أهم الدول العربية الرائدة في صناعة المعارض بكافة تخصصاتها.

وكشف "الجراح"، أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يضم في عضويته 18 دولة عربية يمثلون الجهات الحكومية المنظمة لقطاع المعارض والمؤتمرات في دولهم، مما يجعل التنسيق الرسمي أحد أهم الدعائم التي سيتم العمل عليها.

وأعلن الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، عن عقد مزيد من اللقاءات المستقبلية مع عدد من المؤسسات والهيئات المصرية، بجانب زيارات أخرى للمعارض الكبرى التي سيجري تدشينها مستقبلًا في القاهرة، من أجل تحقيق الزخم الكافي لوضع رؤية متكاملة لتنشيط سياحة المعارض العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية المعارض الصناعة فود افريكا معرض فوود أفريكا سياحة المعارض العربية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يُشارك بفعاليات معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية

أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية

الاتحاد العربي للمعارض: نستهدف تحقيق التكامل في صناعة المعارض وإطلاق فعاليات خلال 2025

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

منوعات

المزيد

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

المزيد

خدمات

المزيد

جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع 6 وزارات لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية

4240 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام رائعة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية