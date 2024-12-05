محافظ المنيا: تقديم 1136 خدمة خلال قافلة طبية مجانية بسمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1136 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية منقطين بمركز سمالوط.

بداية جديدة لبناء الإنسان

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في المنيا.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تقديم 1136 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بسمالوط

وأشار وكيل الوزارة الصحة في المنيا، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 193 حالة جراحة، 349 حالة أطفال، 185 باطنة، 104 نساء، 46 أسنان، 107 جلدية، 40 تنظيم أسرة، 112 أنف وأذن، وإجراء 237 تحليلًا متنوعًا، و5 حالات أشعة عادية،و 14 موجات صوتية، 108 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالتى خلع اسنان، تحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 122 من أهالي القرية.

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