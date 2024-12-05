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تعويم الباخرة كراون فيجن بعد شحوطها في النيل بالمنيا

تعويم الباخرة كراون
تعويم الباخرة كراون فيجن بعد شحوطها في النيل بالمنيا، فيتو

 تمكن رجال المسطحات المائية في محافظة المنيا، من إعادة تحريك 

 من شحوطها أمام قرية نزلة عمرو التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال المحافظة.

 

تعويم الباخرة السياحية المعطاة في المنيا 

 وقد تكلل جهود رجال المسطحات المائية من إعادة تحريك الباخرة بعد 18 ساعة من شحوطها في المنيا، حيث كان على متنها فوج سياحي مكون من 59 سائحا، منهم 57 سائحا ألمانيا و2 فرنسيين.

شحوط باخرة سياحية بالمنيا

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت عن تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بشحوط إحدى البواخر السياحية في نهر النيل أمام قرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروي الحسينية بمركز بني مزار، وذلك في تمام الساعة 3:15 مساءً.

 

الباخرة السياحية كراون فيجن في المنيا 

 وأفاد البلاغ أن الباخرة السياحية كراون فيجن، كانت في رحلة من مرسى أخناتون بـ مدينة المنيا متجهة إلى محافظة بني سويف، وعلى متنها فوج سياحي مكون من 59 سائحًا، بينهم 57 يحملون الجنسية الألمانية و2 الجنسية الفرنسية.

محافظ المنيا

وعلى الفور وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الباخرة وتعويمها مرة أخرى، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة وتأمين الركاب وطاقم عمل الباخرة.

ويجرى حاليا الاستعانة بمعدة قاطرة لمحاولة سحب الباخرة وتحريرها من موقع الشحوط. وعودة الباخرة لمسارها الطبيعي.

وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة لحظية مع الموقف بالتواصل المستمر مع محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتم التأكد من إنهاء الموقف بشكل تام وآمن.

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