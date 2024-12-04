تعادل سلبي بين آرسنال ومانشستر يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإمارات، في قمة لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ثاني مواجهة بين أرتيتا وأموريم

وكانت هذه المواجهة هي الثانية بين أرتيتا وأموريم هذا الموسم، علمًا بأن الأولى كانت في دوري أبطال أوروبا، عندما كان الثاني مدربًا لسبورتنج لشبونة، وفاز آرسنال 5-1.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

وضم تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - يوريان تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام آرسنال

أما تشكيل مانشستر يونايتد، فضم:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ديوجو دالوت.

خط الوسط: ثيريل مالاسيا - مانويل أوجارتي - ماسون ماونت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.

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