الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل " المياه الافتراضية" للثروة الحيوانية في مصر

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل: "اقتصاديات المياه الافتراضية للثروة الحيوانية" بمقر الوحدة البحثية بمحافظة الشرقية التابعة للمعهد.

استهدفت ورشة العمل القاء الضوء على الفرق بين مفهوم الاحتياجات المائية والمياه الافتراضية، والتعريف بالبصمة المائية للفرد، والقاء الضوء على متوسط كميات المياه الافتراضية للثروة الحيوانية في مصر. توصلت ورشة العمل إلى بعض من التوصيات كالاتي:

ورشة اقتصاديات المياة

• الاخذ فى الاعتبار حساب كميات المياه وتحديد ما يتم استيراده وتصديره، حيث تتوقف ميزة الاستيراد او التصدير على حسب عدة عوامل منها السلالات المستخدمة في التربية والبيئة المحيطة بالحيوانات من مناخ ومعدلات سقوط المطار وتوفر المراعي واعتماد الحيوان على التغذية الطبيعية والتي تقلل من كمية المياه الافتراضية المستخدمة والعكس صحيح، وقد يؤدي ذلك إلى أن الاستيراد لبعض السلع أو الخدمات قد يكون الحل الأمثل لتوفير معدلات استهلاك المياه

• ليس الهدف معظمة الربح فقط، بل أيضا تقليل كمية المياه الافتراضية المستخدمة محليا،

• يجب مراعاة ان لكل دولة حسابات للمياه الافتراضية تختلف حسب طبيعة كل دولة والعوامل الخاصة بها.

كما نظم المعهد ورشة عمل: "كيفية تصميم استمارة الاستبيان الالكترونية ودورها في الاقتصاد الزراعي" بمقر الوحدة البحثية بمحافظة سوهاج التابعة للمعهد. وقد استهدفت ورشة العمل والتي حضرها أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة، التعرف على نشأة الاستمارة الالكترونية من نماذج جوجل Google Forms واستخداماتها في مجالات البحث العلمي المختلفة وخاصه في مجال الاقتصاد الزراعي، والتعرف عليها والسمات الاساسية التي يجب مراعاتها عند تصميم الاستمارة، والقاء الضوء على أنواع الاسئلة والاجابات المتاحة في الاستمارة الالكترونية (الفورم)، وما يجب أخذه في الاعتبار عند تصميم الاستمارة الالكترونية، وعرض مميزاتها وعيوبها.

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