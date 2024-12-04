الملحق الثقافي الأمريكي: 20 ألف مستفيد من برامجنا في الإسكندرية

قالت أيما ماوورد، الملحق الثقافي ب السفارة الأمريكية بالقاهرة: إن الإسكندرية تشهد اليوم، لقاء مع خريجي البرامج الأمريكية المختلفة علي مدار السنوات الماضية، ونعتبرهم عائلة وأصدقاء، كما نقدم لعدد منهم تمويلات صغيرة للخريجين للعمل في مشروعات مختلفة

الملحق الثقافي الأمريكي: برامج مختلفة بالإسكندرية



وأضافت الملحق الثقافي الامريكي، خلال لقاء صحفي مع صحفيي الإسكندرية: إن هناك

برامج مختلفة تبدأ من المدارس إلي الماجستير وبرامج للطلاب الجامعيين للسفر ألي أمريكا والاستفادة من الدراسة هناك، وأيضا هناك برنامج الزائر الدولي في مختلف المجالات للمتخصصين، وبرنامج فول برايت احتفلنا بمرور ٧٥ علي خريجيه قبل عدة أيام، وهو برنامج متبادل بين المصريين والأمريكان.



تبادل ثقافي بين مصر وأمريكا

وأوضحت الملحق الثقافي الامريكي، أن هناك من ٢٥٠ الي ٤٥٠ يشاركون في برامج التبادل كل عام، ووصل عدد المشاركين ٢٠ ألفا خلال السنوات الماضية، وهناك برامج أخري في مصر مثل الحفاظ علي التراث سوء تطوير مباني أو الحفاظ علي الآثار والتراث من السرقة وخروجها من مصر

اتفاقية تعاون ثقافي



وأشارت إلي ان مصر أول دولة وقعت اتفاقية للحفاظ على الآثار وبسبب هذه الاتفاقية جري إعادة عدد من القطع الأثرية من أمريكا، وهناك برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وهو مجاني في الحصول علي هذا البرنامج وهو خاص بالطلاب والمدرسين، ويعطي منحا في هذا المجال، وهناك برامج مختلفة أخري مثل ريادة الأعمال، وهناك ٤ آلاف طالب ودارس لبرامج مختلفة في الكورنر الأمريكي بالإسكندرية، بالإضافة إلى الزيارات المختلفة من الدبلوماسيين الامريكيين

واكدت اننا مهتمون أن نخرج خارج القاهرة ،وكان هناك انتشار في عدة محافظات من الإسكندرية إلي أسوان وسط زيارات متعددة لنشر برامجنا، وأن مصر من أكثر الدول التي بها تبادل ثقافي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك علاقات قوية وفي أعلي مستوياتها، والعلاقات الثقافية تقوي العلاقات بين الدول حتي لو هناك اختلافات سياسية.

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