الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة يتاجران بالمواد المخدرة في أسيوط

مصرع عنصرين إجراميين
مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

 

مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة  بأسيوط 

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى عدد من القضايا) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط.

تم استهدافهما خلال مأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وضٌبط بحوزتهما 

(6 قطع أسلحة نارية "رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة" - 150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 

كيلو جرام ونصف لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة)

 

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قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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