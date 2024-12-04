الدوري السعودي يفتح أبوابه لضم حارس ريال مدريد

تسعى أندية من الدوري السعودي للمحترفين للحصول على خدمات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

الدوري السعودي يرغب في ضم حارس ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعيدا عن التراجع في حجم الاستثمار أو تعزيز الفرق، تخطط السعودية لموسم قادم مليء بالاستثمارات القوية والجديدة بهدف مواصلة تحويل الدوري إلى بنية تنافسية وقوية".

وقالت الصحيفة: "من بين العديد من الأسماء التي تتداول في الأفق، ظهر اسم يرتبط مباشرة بريال مدريد، حيث يفكر المسؤولون في الدوري السعودي في ضم تيبو كورتوا كأحد أبرز الصفقات لموسم 2025-2026".



وأضافت: "ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الدوري السعودي مطاردة الحارس البلجيكي. في المرة السابقة، لم تكن هناك أي فرصة للانتقال. كان ذلك في بداية نهضة الكرة السعودية، عندما كان يُنظر إلى الانتقال إلى هذا الدوري على أنه خطوة غريبة وغير مجدية نظرًا لنقص التنافسية".

وتابعت: "لكن الآن، ومع التطورات الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي بفضل انضمام العديد من اللاعبين البارزين، أصبح الانتقال يُنظر إليه بشكل مختلف، لا سيما مع حصول السعودية مؤخرًا على شرف تنظيم كأس العالم 2034".

وواصلت: "المال هو الحافز الرئيسي في محاولات جذب النجوم، لكن هذه المرة يتم الحديث أيضًا عن "مشروع رياضي" لإقناع لاعبين كبار مثل كورتوا، مع استقطاب الشباب الذين يمكنهم تعزيز الفرق على المدى الطويل، مع الحفاظ على التركيز على اللاعبين المخضرمين الذين يحملون تاريخًا من البطولات".

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